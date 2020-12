Per la riapertura delle scuole un volantino per gli studenti riguardante l'uso dei mezzi pubblici

Nuova riunione tecnica in prefettura per coordinare il rientro a scuola degli studenti previsto per il 7 gennaio. In quella data, infatti, torneranno sui banchi anche gli studenti degli istituti superiori con dad al 50% per la prima settimana fino al 15 gennaio.

Per questo, il prefetto Di Vincenzo ha voluto fare il punto della situazione con gli enti coinvolti e con i rappresentanti del mondo scolastico. Durante l'incontro è stato condiviso il volantino per sensibilizzare i giovani ad utilizzare con responsabilità e rispettando le norme e direttive relative alla capienza dei mezzi e allo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita.

Condivisa e organizzata anche la presenza di volontari della protezione civile davanti agli istituti scolastici e le fermate degli autobus al fine di evitare assembramenti.