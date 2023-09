Gli auguri di buon anno scuolastico dell'assessore alla pubblica istruzione Santilli: "Strutture più sicure e colorate per i nostri bambini"

Lunedì 11 settembre suona la prima campanella anche per gli studenti pescaresi. A tornare a scuola sono anche i più piccoli e cioè i bambini e i ragazzi delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle medie. A meno di 24 ore dall'inizio del nuovo scolastico arriva l'augurio del vicesindaco Gianni Santilli che tra le sue deleghe ha anche quella di assessore alla pubblica istruzione.

“Auguri di buon anno scolastico ai dirigenti scolastici, insegnanti e ragazze e ragazzi e alle famiglie”, esordisce Santilli facendo anche il punto su quello che è stato fatto per consentire la normale ripresa delle lezioni.

“I sette asili nido sono già partiti tutti senza nessun problema e sono 274 bambini. Gli altri 11mila 500 che frequentano l'infanzia, la primaria e le media torneranno domani trovando tutti i 54 plessi scolastici in ordine, qualcuno rimesso totalmente a nuovo con efficientamento energetico e fotovoltaico e infissi nuovi”. “Le richieste delle presidi - sottolinea - sono state tutte soddisfatte”.

Il Comune ha anche pensato alla sicurezza dei più piccoli e così con loro a tornare davanti agli istituti saranno anche i cosiddetti “nonni vigile” che da qualche anno, precisa l'assessore alla pubblica istruzione, sono i possessori del reddito di cittadinanza. “Davanti a ogni plesso è stata rifatta la segnaletica per una maggiore sicurezza”, aggiunge ricordando che “il 25 settembre partirà la mensa per tutti i bambini che ne hanno fatto richiesta: fino ad oggi abbiamo 2450 iscritti, ci si può iscrivere fino all' inizio del servizio”.

“Sono molto soddisfatto di poter mettere sempre più scuole nuove e sicure e colorate a disposizione dei bambini e delle famiglie”, conclude il vicesindaco che dopo la sentenza del consiglio di Stato con cui è stato dato il via libera alla costruzione anche al quarto dei nuovi asili nido comunali che sorgeranno in città, quello di via della Fornace Bizzarri, ha già annunciato come grazie ai nuovi plessi sarà possibile per il prossimo anno scolastico (2024-2025) smaltire tutte le liste d'attesa dando una risposta alle famiglie pescaresi, ma anche a quelle dei non residenti che scelgono Pescara per i loro bambini.