Riapre la scuola elementare 'Codignola', 180 alunni potranno tornare in via del Milite Ignoto

L'8 gennaio 2024, al rientro in classe dalle festività, riaprirà la scuola elementare 'Codignola', e così 180 alunni potranno finalmente tornare nell'edificio situato in via del Milite Ignoto che a luglio 2022 era stato chiuso per consentire la realizzazione di alcuni interventi di messa in sicurezza.

Come spiega a IlPescara.it l’assessore comunale all’istruzione, Gianni Santilli, "dallo scorso settembre i ragazzi sono ospitati nella scuola media 'Mazzini', in viale Regina Margherita, che a sua volta sarà prossimamente interessata da lavori di 'demoricostruzione'. Una volta chiuso il cantiere della 'Codignola', si passerà appunto alla Mazzini, con l’affidamento dell'appalto a una delle quattro aziende che hanno partecipato alla gara".

Sia Santilli sia la preside Elena Marullo sono rimasti soddisfatti del lavoro svolto dalle ditte Metalser e Gizzi Costruzioni, che hanno rispettato i tempi. In questo periodo le classi terze, quarte e quinte della 'Codignola' sono state ospitate alla 'Mazzini', che ha trasferito 12 sue classi nella scuola primaria 'Illuminati' di viale Regina Elena. Va infatti ricordato che Codignola, Mazzini e Illuminati fanno tutte parte dello stesso istituto, ossia il comprensivo 3.

Per quanto riguarda la scuola di via del Milite Ignoto, Santilli ci fa sapere che sono stati rifatti gli infissi, effettuati interventi antisismici e reintonacata la facciata esterna con nuovi colori. In tutto, i lavori termineranno il 22 dicembre 2023, poco prima dell'inizio delle vacanze di Natale. Successivamente, come detto, toccherà alla Mazzini essere riqualificata: "Investiremo 6 milioni di euro e il cantiere durerà due anni, a partire da gennaio 2024", conclude l'assessore Santilli.