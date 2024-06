Riaperta la piscina olimpionica de Le Naiadi: dopo l'estate ripartono gli altri impianti

Riaperta la piscina olimpionica de Le Naiadi, ma per vedere quella delle altre due, delle due palestre e della spa si dovrà attendere la fine dell'estate. A darne notizia, come riferisce l'agenzia Ansa, è l'institore della Fira (Finanziaria regionale) Leone Valentini.

La piscina esterna da 50 metri dunque ha ripreso la sua attività come avvenuto a maggio per il Palapallanuoto. Un tassello importante per la riattivazione totale degli impianti, sottolinea Valentini sottolineando che il bordo piscina è stato abbellito con sdraio e ombrelloni

“Stiamo studiando il crono programma per le altre aperture all'interno della struttura e che ci saranno appena dopo l'estate – fa quindi sapere -. Mi riferisco ad altre due piscine, due palestre e una spa. Successivamente toccherà ai campi da calcetto per fare in modo che si possa far tornare agli antichi splendori Le Naiadi che sono un vanto non solo per l'Abruzzo – conclude Valentini -, ma per l'intero centro sud”.