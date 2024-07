Riapre la galleria San Silvestro: dal pomeriggio di oggi (12 luglio) le auto torneranno a percorrerla

Riapre tra poche ore, oggi venerdì 12 luglio, la galleria San Silvestro che collega con la circonvallazione Pescara e Francavilla al Mare. A ufficializzare la notizia come riporta ChietiToday, è la sindaca di Francavilla al Mare Luisa Russo.

Nelle pomeriggio dunque, a sette mesi dalla chiusura e cioè dal 22 novembre 2023 quando parte della parete interna della galleria crollò, le auto torneranno a transitare lungo l'arteria stradale. Mesi di grandi disagi in termini di smog, traffico e danni agli asfalti. Nei giorni scorsi proprio Russo aveva annunciato che se la riapertura non ci fosse stata il 15, data che sembrava essere quella in cui doveva riprendere il traffico nell galleria, avrebbe protestato con i cittadini.

Così non sarà perché la galleria riapre e con tre giorni d'anticipo rispetto a quanto si era paventato.