Dopo il lockdown riapre al pubblico il cineteatro Massimo di Pescara

Dopo la chiusura per il lockdown nel mese di marzo, riapre al pubblico il Cineteatro Massimo di Pescara, in via Caduta del Forte. A seguito delle disposizioni per il Coronavirus, lo storico cinema - teatro aveva chiuso i battenti ed ora da giovedì 3 settembre ripartirà la programmazione cinematografica, a seguito degli interventi messi in campo per garantire la massima sicurezza degli utenti e del personale con l'installazione di dispenser di gel igienizzante, pulizia costante e sanificazione dei posti a sedere, accesso regolato e separato per gli ingressi e le uscite.

La programmazione riprende assecondando tutti i gusti: il film più atteso è sicuramente Tenet, lo spy film scritto e diretto da Christopher Nolan, che ha fortemente voluto la produzione per sostenere l’industria cinematografica in un periodo di grande difficoltà. Riprenderà anche la programmazione di "Volevo nascondermi" film di genere biografico, diretto da Giorgio

Diritti, con Elio Germano e Oliver Ewy, "La candidata ideale", "Balto e Togo", "La Vacanza" e "Il grande passo".