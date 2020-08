Riapre con un mese d'anticipo il casello Bussi - Popoli dell'autostrada A25

Con un mese d'anticipo rispetto alla data prevista, ovvero il 15 settembre, è stato riaperto in entrambi i sensi il casello autostradale della A25 Bussi Popoli. Lo ha fatto sapere Strada dei Parchi, aggiungendo che i lavori hanno avuto un'accelerata nelle ultime settimane e dunque alla vigilia di Ferragosto è già stato possibile accettare nuovamente il traffico in uscita. I lavori erano iniziati il 12 giugno scorso.

Il cantiere di Bussi sull’A25 è un cantiere pilota. Qui sono stati realizzati gli interventi di adeguamento sismico sotto i viadotti. Che ha comportato non solo il rafforzamento delle pile, sulle quali si è intervenuto con un imponente intervento strutturale. Ora nei prossimi giorni verranno ripetute le prove di collaudo, così come previsto dalle nuove norme in materia di infrastrutture introdotte nel 2018.