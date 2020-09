Riaperta la succursale di via Italica dell'istituto alberghiero De Cecco [FOTO]

È stato riaperto ufficialmente lo storico edificio di via Italica a Pescara che ospita le classi dell'istituto alberghiero "Filippo De Cecco" questa mattina, venerdì 18 settembre.

Dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, resi possibili grazie a un contributo concesso dalla Regione Abruzzo alla Provincia, i nuovi spazi ospiteranno 21 aule e due laboratori.

«Stiamo lavorando senza sosta per la ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico», dice il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione, «la riapertura della sede storica del De Cecco è la ciliegina sulla torta rispetto a un progetto partito diversi anni fa con l'ex presidente della Provincia di Pescara Guerino Testa. Gli studenti dell'Alberghiero svolgono un ruolo importante poiché contribuiscono a migliorare la filiera turistica abruzzese, partendo dall'accoglienza fino allo sviluppo delle eccellenze gastronomiche. Con questo intervento restituiamo ai ragazzi spazi preziosi per far ripartire in piena sicurezza l'anno scolastico».

Marsilio ha visitato l'edificio insieme al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il consigliere regionale Testa e il sindaco di Carlo Masci.