Riapre la Tiburtina fra Popoli e Corfinio dopo i lavori dell'Anas

Riapre al traffico il tratto della statale 5 Tiburtina fra Popoli e Corfinio, oggetto di alcuni lavori eseguiti dall'Anas. A partire dalle 17 di venerdì 6 agosto sarà possibile dunque percorrere la strada fra il chilometro 176,5 e il chilometro 180,00. I lavori erano necessari per realizzare un raccordo plano-altimetrico tra la vecchia sede stradale e la nuova viabilità, nell’ambito del più ampio intervento di miglioramento del tracciato della statale 5, per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro.

I tempi, spiega l'Anas, sono stati pienamente rispettati considerando che i lavori erano iniziati il 6 luglio per una durata di un mese, aumentando gli standard di sicurezza e comfort per gli utenti. Il tratto stradale riaperto sarà quindi percorribile, in entrambe le direzioni di marcia (Sulmona-Pescara), con limitazioni di velocità (30 km/h) e divieto di sorpasso. I lavori proseguiranno senza la necessità di ulteriori interdizioni totali al transito.