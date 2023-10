Riaperta dopo più di due anni la galleria che collega Caramanico e Sant'Eufemia a Maiella

Ci sono voluti più due anni, ma alla fine la galleria Fontegrande che collega Sant'Eufemia a Maiella a Caramanico è stata ufficialmente riaperta al traffico giovedì 5 ottobre.

Interessata da una caduta massi l'8 giugno del 2021 è rimasta così per un tempo che sembrava non finire mai con il sindaco di Sant'Eufemia Francesco Crivelli che si è per primo attivato affinché una soluzione arrivasse perché quell'infrastruttura, costata 7 milioni di euro e che rende il collegamento più snello e sicuro, fosse riaperta.

L'ultima volta sul tema era intervenuto a luglio chiedendo risposte agli enti coinvolti, Anas in primis. Grazie al supporto della prefettura che, spiega, ha convocato più volte tavoli di confronto, “Sono entrato nel merito della questione per capire le ragioni di una situazione che continuava a perdurare. Alla fine si è tornati alla ragionevolezza” e dunque alla definitiva risoluzione del problema, sottolinea. Un tema su cui più volte è intervenuto anche il deputato dem Luciano D'Alfonso. Grande la soddisfazione di Crivelli visto che oltre all'utilità che quella galleria ha per i residenti, la sua funzione è molto importante anche nell'ottica del turismo che in quelle zone è molto consistente sia nei periodi invernali e in particolare le festività natalizie, che in estate.

Era stato lui ad anticipare il 4 ottobre alla cittadinanza la buona notizia pubblicando sulla sua pagina social l'ordinanza 216 dell'Anas con cui la società dava parere favorevole alla riapertura prevista e fatta alle 15 del giorno successivo.