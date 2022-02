Rfi sul primo incontro pubblico per il raddoppio della ferrovia Pescara Roma: "Grande partecipazione, confronto vivo"

Un confronto vivo e costruttivo. Così Rfi e i progettisti del raddoppio della ferrovia Pescara Roma hanno giudicato il primo incontro informativo rivolto alla cittadinanza, alla presenza anche dei sindaci dei Comuni interessati, associazioni e comitati locali che si è tenuto ieri 25 febbraio all'Aurum nella sala D'Annunzio. Obiettivo dell'incontro illustrare al territorio il progetto e raccogliere le prime osservazioni e istanze. Presenti oltre 250 pesrone, come ha spiegato la coordinatrice del dibattito pubblico Iolanda Romano che ha aggiunto:

“Tutti, dai sindaci alle associazioni, hanno potuto esprimere la loro visione e li ringrazio per il contributo. Sono soddisfatta della vitalità di questo primo incontro, nonostante alcune tensioni che ci sono state".

Al centro dell'incontro dunque i due lotti Interporto d’Abruzzo-Manoppello e Manoppello-Scafa alla presenza di Marco Marchese direttore Investimenti area centro Rfi, Andrea Borgia referente di progetto Rfi, Tiziano Paoletti project engineering Italferr, Flavia De Marinis progettista temi ambientali Italferr, Fabrizio Arduini progettista opere civili Italferr, e Federica Formatoproject engineering assistant Italferr.

Nella seconda parte dell’incontro è stata data voce ai cittadini, ai sindaci e alle associazioni partecipanti, che sono intervenuti sia in presenza sia da remoto accendendo i riflettori su una molteplicità di tematiche rilevanti. Punto focale del dibattito è stata la ricerca di un equilibrio tra le esigenze del territorio - ovvero salvaguardare la vivibilità delle aree interessate e ridurre al minimo l’impatto dell’infrastruttura – legata alla volontà di realizzare comunque l’opera, ritenuta centrale dal punto di vista economico ed essenziale per migliorare la viabilità non solo tra le due città che le danno il nome (Roma e Pescara) ma anche tra tutti i comuni e le città del tratto intermedio. Incisivi anche gli interventi dei sindaci che erano già stati ascoltati lo scorso 9 febbraio in occasione dell'incontro assieme al presidente della Regione Marco Marsilio con alcune osservazioni dei primi cittadini che sono già state trasmesse il 14 febbraio scorso a Rfi.

La Romano ha proseguito:

“Il primo incontro informativo è stato un momento essenziale per spiegare il progetto e aprire il dibattito anche e soprattutto a quei cittadini che non lo conoscevano in modo approfondito e che adesso, anche grazie al materiale messo a disposizione su tutti i canali del Dibattito Pubblico, possono formarsi una loro opinione e dare il loro contributo per avanzare le proprie obiezioni e proposte per migliorare il progetto. Proprio perché avevamo già ascoltato i sindaci e molte delle associazioni del territorio, attraverso incontri preliminari previsti dalla procedura di dibattito pubblico durante l’incontro di ieri si intendeva dare precedenza alle decine domande e alle richieste di chiarimento pervenute dai singoli cittadini. Tutti, dai Sindaci alle associazioni, hanno comunque potuto esprimere la loro visione e li ringrazio per il contributo. Sono quindi soddisfatta della vitalità di questo primo incontro, anche se spero in un clima più disteso per i prossimi”

La stessa coordinatrice ha proposto l'istituzione di vari tavoli tecnici di confronto fra Rfi e i Comuni per analizzare approfonditamente tutte le istanze emerse come la possibilità di inserire la variante 2020 nel progetto, insieme alla variante Interporto - richiesto dal Sindaco di Manoppello -, molteplici tavoli tecnici con le amministrazioni comunali: uno con il Comune di Chieti per discutere della realizzazione della linea stazione interporto-Stazione Manoppello e infine uno per valutare l’ipotesi di traslazione della stazione di Alanno. I prossimi incontri sono fissati per giovedì 3 marzo, giovedì 10 marzo e giovedì 17 marzo, tutti dalle 17 alle 19:30

È possibile riascoltare per intero il primo incontro informativo sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=496143978695415