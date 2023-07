Revocato il divieto di balneazione in un tratto di mare di Silvi

Tornano balneabili dopo meno di 24 ore di divieto le acque della zona sud della costa di Silvi. Lo ha fatto sapere il sindaco Andrea Scordella che ha firmato l'ordinanza di revoca del divieto di balneazione in un tratto in zona Piomba, di circa 1.200 metri dove erano stati riscontrati valori di escherichia coli superiori ai limiti consentiti dalla legge.

A dare la notizia è stata l’Agenzia regionale della tutela ambientale che questa mattina ha proceduto a un nuovo prelievo nella stessa zona e dall’analisi attenta dell’acqua è stata accertata il ritorno alla normalità e alla balneabilità di tutto il tratto di spiaggia. Scordella ha dichiarato:

“Ieri appena mi è stata comunicata dall’Arta la presenza di elementi inquinanti nel punto in cui uno scarico di acque bianche arriva al mare in zona Piomba ho emanato e diffuso l’ordinanza di divieto di balneazione per tutelare la salute pubblica, anche se ai tecnici è apparso evidente che si trattava di un fenomeno occasionale dovuto allo sversamento di una quantità limitata di liquami da parte di privati. Dai controlli partiti immediatamente, infatti, non risultava alcuna perdita della linea della rete fognante comunale. Questo episodio ci sollecita a intensificare i controlli, per quanto sarà possibile, con i mezzi tecnici e le risorse umane a disposizione. Per noi e per tutta la città il mare è vita. Per questo intendiamo proteggerlo da vandali e da incoscienti che, se colti in flagranza, saranno perseguiti con estremo rigore”.