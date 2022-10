L'acqua è potabile: la fontanina dell'Aurum torna a disposizione dei cittadini

Torna nella disponibilità dei cittadini la fontanella di via Luisa d'Annunzio, per tutti la fontanella dell'Aurum. E' stata infatti firmata dal sindaco Carlo Masci la revocata l'ordinanza con cui se ne era decisa la chiusura il 28 settembre per procedere con il campionamento e la verifica della sua potabilità.

I prelievi sono stati fatti il 12 ottobre e il 20 la Asl ha comunicato all'amministrazione, come si legge nella revoca, la conformità dei valori riscontrati perché l'acqua sia destinata al consumo umano. Saranno dunque rimossi i cartelli della non potabilità e la fontana sarà riaperta per tornare nella piena disponibilità dei cittadini.