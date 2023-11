Dopo 35 anni la renunion dei "ragazzi e le ragazze" delle medie di Spoltore: c'è anche il sindaco Trulli

Dopo 35 anni gli alunni delle sezioni G e H della scuola media Dante Alighieri di Spoltore si sono ritrovati per una bella serata insieme e tra di loro c'era anche l'attuale sindaco di Spoltore Chiara Trulli che frequentava la sezione H. Poco più che bambini quando hanno condiviso quei tre anni tra i banchi di scuola tra il 1985 e il 1988.

“Una pazza idea” quella di ritrovarsi nata dalla volontà di Romina Di Sante e Gioia Di Camillo, che in poco tempo sono riuscite a scovare tutti (o quasi). Ci sono volute settimane per rintracciarsi visto che qualcuno si è anche trasferito, ma alla fine le classi del 'tempo prolungato' di quegli anni si sono riuniti nella Taverna dei Calderai. Una serata trascorsa all’insegna dell’allegria, del divertimento e soprattutto dell’amarcord, condito da una notevole dose di “nostalgia”. Tutti a rievocare momenti scolastici vissuti tra i banchi e a ricordare anche qualche bravata su cui ridere.

“È stato un tuffo nel passato che ha molto emozionato ognuno di noi. Magicamente, in pochi giorni, si è venuto a ricreare un feeling unico tra tutti i componenti di quelle stupende classi. È stata una serata emozionante, solo nostra, carica di nostalgia. E così, a distanza di ben 35 anni - ricordano gli alunni delle classi di via Montesecco - ci siamo ritrovati sorprendentemente più uniti di allora, in un collettivo e caldo abbraccio che ci ha dimostrato come ognuno di noi, in questo mondo spesso governato dall'indifferenza, conservi sempre nel suo cuore un mare di piacevoli ricordi che vorrebbe rivivere anche solo per un giorno, ed ha solo bisogno che qualcuno li riaccenda”.

Questi i nomi di tutti gli alunni delle due sezioni

I “ragazzi e le ragazze” della terza G: Alessandro Di Berardino, Alessandro Riti, Camillo Santurbano, Costantino Spina, Franco Di Cesare, Gioia Di Camillo, Marianna Della Torre, Ottavio D'Onofrio, Paola Iezzi, Rita Muffo, Romina Di Sante, Emiliano Sarra, Mariateresa Di Lonardo, Tiziana Di Felice, Verusca Monti, Marco Prosperi.

I “ragazzi e le ragazze” della terza H: Alessandro Silvidii, Antonello Caprarese, Chiara Trulli, Fabio Pace, Gianluca Giuliani, Luca Di Matteo, Luciana Febo, Marco De Leonardis, Milena Appignani, Paola Gigante, Renzo Appignani, Roberta Di Blasio, Romina Di Marco, Vincenzo Sablone