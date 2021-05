Passeggiata contro il coprifuoco sul ponte del mare, la replica di "Liberiamo l'Italia-Abruzzo"

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica da parte di Liberiamo l'Italia-Abruzzo riguardo alle 14 persone sanzionate dalla polizia domenica scorsa per una passeggiata fatta sul ponte del mare dopo le ore 22 e dunque in regime di coprifuoco.

«A seguito dei fatti successi il 9/5/2021 al ponte del Mare riguardo la passeggiata a partire dalle ore 22, ci vediamo costretti a chiarire l'accaduto considerando la continua campagna mediatica diffamatoria locale nei nostri confronti. Da liberi cittadini alcuni partecipanti e non alla manifestazione del No Paura Day del giorno prima si sono dati appuntamento per fare disobbedienza civile (o obbedienza costituzionale) andando contro il coprifuoco indetto da Dpcm governativo. Come da comunicato sulla nostra pagina Facebook, per quanto a favore dell'iniziativa le seguenti informazioni riportate sono assolutamente false: la suddetta iniziativa non è stata lanciata e promossa da Liberiamo l'Italia Abruzzo come scritto ma da un cittadino che dal palco non è un tesserato della nostra associazione; avete scritto che gli aderenti a tale iniziativa erano tutti o quasi militanti di Liberiamo l'Italia ma non è così in quanto non risultano partecipazioni di nostri tesserati. Ci teniamo altresì dire che tutte le nostre iniziative, come già fatto in passato, sono organizzate e promosse con comunicati pubblicati sulla pagina Facebook e dove necessario riportate alle autorità competenti in totale collaborazione. Inoltre i continui titoli denigratori risultano davvero spiacevoli. L'essere No Vax significa avere una posizione ideologica a prescindere sui vaccini che in questo caso non esiste in quanto la maggior parte degli attivisti sono vaccinati, ma questo vaccino è chiaramente sperimentale e ne contestiamo sia la bontà sia l'uso strumentale e politico».