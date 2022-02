La d’Annunzio nel comitato di coordinamento della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Importante traguardo conseguito dall'ateneo d’Annunzio di Chieti-Pescara, che è entrato all'interno del comitato di coordinamento nazionale della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. La nomina, come spiega una nota diramata oggi dalla stessa Ud'A, è relativa al triennio 2022-2024. Nei giorni scorsi, a Torino, si è tenuta l’assemblea generale della Rus, che si è svolta sia in presenza, nella sede storica del Castello del Valentino del Politecnico, sia in modalità remota. I responsabili dei gruppi di lavoro sono stati coordinati dalla presidente della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, Patrizia Lombardi, e hanno presentato le attività realizzate nel triennio appena concluso, sottolineando i risultati ottenuti dalla Rete, che allo stato attuale può annoverare ben 81 atenei italiani.

Nel corso dei lavori, inoltre, si sono tenute le votazioni per procedere al rinnovo del comitato di coordinamento nazionale che sarà chiamato ad operare nel prossimo triennio. Alle suddette consultazioni ha preso parte il 92,6% degli aventi diritto. Ebbene, l’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” si trova ad essere decisamente in buona compagnia, in quanto è stata eletta insieme al Politecnico di Bari, all’università “Ca' Foscari” di Venezia, all’università “Aldo Moro” di Bari, all’università di Brescia, all’università di Milano-Bicocca, all’università di Pisa, all’università Mediterranea di Reggio Calabria e alle due università di Roma "La Sapienza” e Tor Vergata, oltre al Politecnico di Torino, che invece è stato nominato dalla Crui (Conferenza dei Rettori delle università italiane). In tutto, hanno presenziato all'evento settantacinque tra delegate e delegati delle università del nostro Paese aderenti alla Rete nazionale delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.