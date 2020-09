Avviati i lavori di restauro del murales dedicato a d'Annunzio danneggiato dai writer [FOTO]

Sono iniziati i lavori di restauro del murales dedicato a Gabriele d'Annunzio a Pescara.

L'opera, che si trova sulla parete dell'edificio sede dell'Archeoclub, era stato imbrattato dai writer un anno fa.

Come fa sapere il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, l'intervento è stato affidato a due street artist di fama internazionale, Raoul e Zot19.

«Entro 48 ore», dice Sospiri, «ci riconsegneranno un’opera nuova di zecca con una nuova citazione dannunziana "Ama il tuo sogno seppur ti tormenta", che tra le altre ben rappresenta il messaggio dannunziano che vogliamo lanciare ai più giovani che, in tantissimi, stanno partecipando alla manifestazione "La Festa della Rivoluzione", riscoprendo il Vate».

Questo quanto aggiunge il presidente del consiglio regionale: «Un anno fa, subito dopo la conclusione della straordinaria prima edizione della "Festa della Rivoluzione", alcuni vandali hanno brutalizzato il murales, imbrattandolo con vernice spray nera, arrecando un’offesa e un danno a quello che è patrimonio della città di Pescara, un’opera d’arte. In quella occasione abbiamo promesso che avremmo posto riparo al torto subito, restituendo quel murales ai cittadini e oggi cominciamo. Abbiamo scelto due street artist noti per la loro maestria e padronanza dell’arte, due nomi noti in tutta Europa, a partire dal Regno Unito, che hanno accettato di tornare a Pescara per realizzare, in tempi record, un nuovo murales cancellando il gesto di semplici "guastatori"».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery