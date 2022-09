Si avvicina il restauro della fontana di Spalletti davanti al tribunale

Sembra ormai in dirittura d'arrivo il restauro della fontana ideata dal maestro Ettore Spalletti e situata davanti al tribunale di Pescara.

La fontana progettata da Spalletti venne collocata nel 2004 in via Lo Feudo davanti all'ingresso del palazzo di giustizia.

Un'opera rappresentativa del “genio” dell’artista e menzionata in diverse riviste e monografie di settore.

Ma ora, come noto e come si legge in un atto di determinazione del dirigente comunale Giuliano Rossi, «necessita di specifici e puntuali interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, sia relativamente alla parte impiantistica e sia in ordine alla parte strutturale, che l’amministrazione comunale intende porre in essere allo scopo di impedire il depauperamento del bene, ovvero dell’opera artistica di particolare pregio per la città». Ma da una ricerca interna è emerso come mancassero professionalità che potessero occuparsi dell'intervento: “Redazione del progetto definitivo/esecutivo per il restauro della fontana artistica del Maestro Ettore Spalletti”. Di conseguenza si è cercato un professionista esterno e la redazione del progetto è stata affidata all'architetto Alfonso Angelone. Circa 300 mila euro le risorse necessaria per il restauro.