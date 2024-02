Il Comune si costituisce davanti al consiglio di Stato contro il ricorso de La Serenissima sul servizio di refezione scolastica

Anche il Comune alla fine ha deciso di entrare nella partita giudiziaria avviata con il ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) de La Serenissima contro l'aggiudicazione del bando da 18 milioni di euro per il servizio di refezione scolastica andato alla Rti composta dalla Elior di Miliano e la Sh Gestioni di Chieti.

È sulla questione della sospensiva che l'ente ha deciso di opporre resistenza davanti al consiglio di Stato in vista dell'udienza dell'8 febbraio con cui si dovrebbe dirimere almeno questa questione. Non accolta dal Tar la richiesta di sospensiva richiesta nell'ambito del ricorso fatto contro l'aggiudicazione, ad annullare la decisione è stato proprio il consiglio di Stato. Una situazione che ha portato all'ennesima proroga del servizio in favore de La Serenissima che lo gestirà almeno fino al 16 febbraio quando l'amministrazione conta di poter sottoscrivere il contratto atteso già a gennaio, con la Rti che si è aggiudicata il bando.

La conferma arriva dall'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli che come fatto in consiglio comunale ribadisce il fatto che il Comune quel contratto era pronto a sottoscriverlo da tempo e che i ritardi si sono accumulati proprio per i ricorsi. Nello specifico il consiglio di Stato ha accolto e dunque sospeso “l'ordinanza appellata e gli atti impugnati in primo grado”, si legge nel dispositivo. D'altra parte il ricorso è stato presentato anche contro il Comune che fin qui non si era costituito in giudizio, come più volte rimarcato proprio da Santilli. Alla luce degli sviluppi e in attesa dell'udienza dell'8 febbraio che dovrebbe dirimere quantomeno la questione della sospensiva, l'ente ha deciso di resistere contro il ricorso presentato davanti al consiglio di Stato. Decisione messa nera su bianco con la delibera di giunta 76 del 30 gennaio con cui si è dato mandato all'avvocatura “di adottare tutti gli atti necessari” per procedere.

Per ora e fino a quando non ci sarà la decisione sulla sospensiva, in attesa comunque dell'udienza di merito del Tar fissata al 23 febbraio, il servizio mensa sarà come sempre comunque assicurato, sottolinea ancora una volta Santilli, con l'auspicio di partire con il nuovo gestore, il menù biologico e dunque anche con le nuove tariffe oggetto di scontro per mesi e alla fine rimodulate con l'inserimento del contributo anche per la fascia Isee fino a 30mila euro, già dal 16 del mese.