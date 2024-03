La critica ad Ambiente spa dei residenti nella zona di Colle Pineta: "Da noi non esiste la vera raccolta porta a porta"

Alcuni residenti della zona di Colle Pineta, soprattutto coloro che vivono nelle traverse e piccole stradine, lamentano alcuni disagi nel conferimento dei rifiuti per la raccolta porta a porta. Ambiente Spa, infatti, ha imposto il conferimento dei mastelli non davanti a rispettivi portoni, ma agli incroci con la strada principale. Questa soluzione, spiegano i residenti, non sarebbe di fatto una vera raccolta porta a porta in quanto gli utenti, spesso anche anziani, sono costretti a raggiungere la strada principale, considerando che molte di queste strade sono in salita e in discesa.

Il presidente di Ambiente Spa Ricardo Chiavaroli, da noi raggiunto, ha spiegato che probabilmente si tratta di un problema tecnico dovuto all'impossibilità da parte dei mezzi utilizzati dagli operatori di arrivare fin davanti a tutti i portoni delle abitazioni presenti, o altrimenti di strade private dove gli operatori non possono entrare. Comunque, ha fatto sapere Chiavaroli, dopo Pasqua verrà effettuato un sopralluogo sul posto per trovare eventuali soluzioni alternative.