La denuncia di una residente: "Bottiglie di alcolici e degrado davanti la scuola Alighieri in via del Concilio" [FOTO]

Una nostra lettrice ci ha segnalato una situazione di degrado in centro a Pescara, in via del Concilio. In particolare, questa mattina 23 ottobre erano presenti diverse bottiglie di alcolici, bicchieri e una situazione di degrado che dimostra come nella notte qualcuno abbia bivaccato davanti all'ingresso della scuola Dante Alighieri:

"Questa la situazione questa mattina in via del concilio davanti la scuola Dante Alighieri I bambini svolgono anche motoria in quel cortile"