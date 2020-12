Benvenuti nella Bergamo d'Abruzzo: "Report" si occupa dell'Aquila e irrita Marsilio

La "Bergamo d'Abruzzo" è stata protagonista, ieri sera, su Rai3: "Report", infatti, si è occupata dell'Aquila e ha trasmesso un'intervista a un irritato Marco Marsilio. La trasmissione, riprendendo una definizione coniata dallo stesso presidente della Regione, ha cercato di capire chi doveva realizzare "un vero e proprio piano di sorveglianza" per monitorare, tracciare e isolare i nuovi contagi da Covid 19 ed evitare, così, che "anche in autunno morissero altre 25mila persone", vale a dire "quasi la metà dei decessi dall'inizio della pandemia".

Ai primi di dicembre, ricorda Report, "nella provincia dell'Aquila fortemente colpita dal Covid, la Regione organizza il secondo screening di massa italiano dopo l'esperienza fatta a Bolzano. La differenza è nella partecipazione: mentre in Alto Adige sono andati i due terzi della popolazione, qui su 300mila persone partecipano solo in 90mila". Marsilio, incalzato dal giornalista, ha cercato di difendere l'operato della sua giunta spiegando di aver fatto il possibile per operare bene. Intanto, però, all'Aquila si è partiti con i 640 positivi di inizio ottobre per arrivare, in due mesi, a 10mila casi.

