La replica del Cafè Les Paillotes sulla chiusura degli accessi alla spiaggia: "Si accede dall'ingresso principale"

Arriva la replica del Lido Le Sirene - Caffè Les Paillotes, riguardante la segnalazione da noi pubblicata ieri 8 novembre inviata da un nostro lettore che denunciava l'impossibilità di accedere in spiagga in piazza Le Laudi, causando disagi agli utenti a causa della presenza di alcune fioriere che ne impediscono l'accesso.

"Teniamo a precisare che l'informazione riportata è errata in quanto l'accesso in spiaggia da parte del Lido Delle Sirene (conosciuto meglio come Cafè Les Paillotes) è regolarmente consentito a tutte le persone dall'ingresso principale appositamente segnalato (si allegano foto per esemplificare quanto detto)."