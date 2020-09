Morto l'ex arbitro Renato Fornaro, fu presidente della sezione Aia-Figc e diresse la partita inaugurale dell'Adriatico

È morto Renato Fornaro, ex arbitro di calcio che fu anche presidente della sezione Aia-Figc di Pescara dal 1971 al 1980.

Fornaro è scomparso nella giornata di ieri, domenica 27 settembre, e oggi alle ore 16 nella chiesa della Visitazione della Vergine Maria a Santa Filomena si svolgeranno i funerali.

Fornaro divenne arbitro nel 1951 e il 28 dicembre 1955 diresse la prima partita d'inaugurazione che venne giocata nello stadio Adriatico, l'amichevole Pescara-Como.

Come presidente di sezione, nel decimo anno di presidenza, vinse il premio "Agostini" come miglior presidente di sezione.

«La tua anima», si legge in un articolo della sezione Aia-Figc, «adesso risplenderà pura e luminosa, grazie a quel fulgido esempio di educazione, di signorilità, di concretezza, di severa bontà, che ci hai esternato con il tuo consapevole sguardo, con la tua elegante presenza, con la tua saggia interpersonalità. Persona garbata, grande e indimenticato presidente di sezione, oggi Renato ci lascia l’eredità di una vita dedicata agli arbitri oltreché alla sezione. Se oggi la sezione è quel che è, tanto va dato atto a Renato che con la sua sapiente e lungimirante opera seppe costruire ponti verso il futuro che noi oggi abbiamo l’ònere e l’onòre di portare avanti!».

