La reliquia di Padre Pio accolta da migliaia di fedeli tra canti e preghiere: il programma delle celebrazioni [FOTO]

Una serata intensa e carica di emozioni quella vissuta ieri ai Colli di Pescara. Migliaia le persone che hanno accompagnato la reliquia di Padre Pio nel percorso che l'ha condotta fino basilica della Madonna dei Sette Dolori dove rimarrà fino a domenica 23 ottobre.

Il cuore del santo è arrivata alle 17.30 nel piazzale dei gesuiti. Da lì è partita la sentita fiaccolata che, passando per via del Santuario tra canti, fiori e preghiere, si è conclusa nel piazzale del convento dei Cappuccino. Quindi la messa e la veglia di preghiera per celebrare una giornata storica per la città alla presenza dell'arcivescovo della diocesi Pescara-Penne monsignor Tommaso Valentinetti che ha fortemente voluto si concretizzasse, padre Guglielmo Alimonti che di San Pio fu discepolo e padre Luca Di Panfilo, parroco della Madonna dei sette dolori. Ad accogliere la reliquia, oltre a pellegrini e gruppireligiosi, le autorità religiose e civili compresi il sindaco di Pescara Carlo Masci e il sindaco di Guardiagrele, paese natale di padre Guglielmo, Donatello Di Prinzio.

"Questa reliquia, questo momento forte - ha spiegato padre Luca Di Panfilo come riporta l'agenzia Ansa - è stato voluto da me e, in modo particolare, da padre Guglielmo Alimonti (fondatore e coordinatore Abruzzo-Molise dei gruppi di preghiera di Padre Pio) che tra l'altro il 17 ottobre, quando la reliquia sarà qui presente, compirà i suoi venerandi 93 anni. L'arrivo di questa reliquia è proprio un regalo per far arrivare tante grazie in questa terra benedetta da Dio e in questa diocesi. Perché Padre Pio è molto presente in questa arcidiocesi, in quanto ci sono una circa una trentina di gruppi di preghiera che noi annualmente visitiamo, guidati dai vari parroci e assistenti spirituali".

"Voglio proprio invitare - ha aggiunto - i figli spirituali di Padre Pio, tutti i cittadini pescaresi, tutti i cittadini abruzzesi e non solo, a pregare con fervore davanti alla reliquia: di affidare a lui tutte le pene, le preoccupazioni, le difficoltà che ci sono in questo momento e chiedere a lui veramente la conversione del cuore. Chiedere a lui un un'abbondante grazia per la propria vita e di chi si affida appunto alle nostre preghiere. Sono sicuro che Padre Pio ascolterà in modo particolare le invocazioni che, con passione e fiducia, gli saranno rivolte dai suoi fedeli".

Ricco il calendario che accompagneranno la presenza della reliquia fino al suo ritorno a San Giovanni Rotondo. Ventimila i pellegrini attesi nell'arco di tutta la settimana.

Il programma delle celebrazioni:

Domenica 16 ottobre la messa sarà celebrata alle 10.45 da monsignor Antonio D'Angelo, vescovo ausiliare dell'Aquila. Alle 21 catechesi di padre Nazario Vasciarelli, coordinatore dell'ordine dei frati minori cappuccini Isernia-Venafro su “Padre Pio crocifisso con Cristo”

Le celebrazioni riprendono lunedì 17 ottobre con la santa messa delle 11 e delle 18.30. Seguirà alle 21 la veglia con don Pietro Luongo. Santa messa che si terrà anche nei giorni successivi, fino a sabato 22 ottobre negli stessi orari così come le veglie previste alle 21 di martedì 16, giovedì 20 ottobre e sabato 22 ottobre. Alle 21 di mercoledì 19 ottobre e di venerdì 21 ottobre, invece, altri due momenti di catechesi rispettivamente con padre Luciano Lotti su “L'obbedienza di Padre Pio” e con Stefano Campanella, direttore di Tele Radio Padre Pio su “La lotta di Padre Pio con il demonio”.

Domenica 23 ottobre, giorno in cui la reliquia del santo lascerà Pescara, la messa sarà celebrata alle 12 con alle 13 il saluto a tutti i pellegrini e i gruppi religiosi di Padre Guglielmo. Alle 13.30 pranzo al sacco nel piazzale antistante la basilica per ascoltare alle 15.30 le testimonianza su Padre Pio. La giornata si chiuderà con la celebrazione solenne presieduta da monsignor Valentinetti. Alle 20 la reliquia ripartirà per per San Giovanni Rotondo.