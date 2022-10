Ultime ore in città per la reliquia di Padre Pio: dopo la benedizione davanti al Comune la messa a San Cetteo

Ultima giornata e ultime ore di permanenza a Pescara per la reliquia del cuore di Padre Pio. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16, la reliquia si è mossa dalla basilica della Madonna dei sette dolori per arrivare davanti al palazzo del Comune, in piazza Italia. Qui, alla presenza del sindaco Carlo Masci e di diversi assessori e consiglieri comunali, c'è stata la benedizione per la città. Alle 17 la reliquia è arrivata nella cattedrale di San Cetteo, dove alle 18,30 ci sarà la celebrazione della santa messa da parte dell'arcivescovo Tommaso Valentinetti. Alle 19,30, infine, la reliquia partirà per il viaggio di ritorno a San Giovanni Rotondo.

Tantissimi fedeli provenienti da tutto l'Abruzzo hanno voluto omaggiare la reliquia del santo nelle giornate in cui è stata esposta nella basilica della Madonna dei Sette Dolori, dal 16 al 23 ottobre. Le prime stime parlano di oltre 20 mila fedeli complessivamente.