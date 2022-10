Migliaia di pellegrini in città: nella basilica della Madonna dei sette dolori arriva la reliquia del cuore di Padre Pio

Migliaia di pellegrini provenienti da tutto l'Abruzzo e dalle regioni limitrofe sono attesi in città per l'arrivo della reliquia del cuore di San Pio da Pietrelcina, per tutti Padre Pio. Per nove giorni, l'ampolla sarà esposta all'interno della basilica della Madonna dei sette dolori dei Colli che lascerà alle 20 del 23 ottobre per tornare a San Giovanni Rotondo.

Un evento fortemente voluto dall'arcivescovo metropolita di Pescara-Penne monsignor Tommaso Valentinetti e che ha destato grande commozione tra i tantissimi devoti al santo che domani raggiungeranno Pescara. E' la prima volta che la reliquia verrà esposta nella città adriatica.

Questo il programma di domani: l'accoglienza della reliquia avrà luogo dalle ore 17.30 nel piazzale dei Gesuiti da cui, alle 18, muoverà una fiaccolata su via del Santuario fino al convento dei cappuccini; alle 18.30 la messa di accoglienza celebrata dall'arcivescovo Valentinetti; alle 21 la veglia presso la basilica della Madonna dei sette dolori con monsignor Francesco Santuccione, abate della cattedrale di San Cetteo. Numerosi i momenti di preghiera e catechesi previsti nell'arco dei nove giorni in cui la reliquia rimarrà in città.