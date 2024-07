Ordine degli psicologi: "Bene l'approvazione del regolamento che istituisce quello di base, ora si pensi alle scuole"

L'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge sull'istituzione dello psicologo di base approvata due anni fa in consiglio regionale è una notizia positiva per l'Ordine delle psicologhe e degli psicologi d'Abruzzo e il frutto, sottolinea, “di un impegno costante dell’Ordine che ha lavorato incessantemente per sollecitare la governance regionale in tutte le sue articolazioni, dal presidente agli assessori, dai consiglieri al quadro dirigenziale, per raggiungere questa importante definizione nel più breve tempo possibile”.

Un appello perché si arrivasse all'approvazione del regolamento, l'ordine lo aveva rinnovato all'indomani dell'omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 16enne ucciso nel parco Baden Powell la sera del 23 giugno e per il cui delitto sono indagai due minori.

“Queste due figure professionali sono fondamentali per strutturare un contesto di prevenzione e trattamento del disagio psicologico al fine di evitare fatti come quelli recentemente avvenuti – sottolinea quindi l'ordine delle psicologhe e degli psicologi -. Lo psicologo delle cure primarie potrà intervenire nei casi di sofferenza psicologica lieve e acuta che attualmente non ricevono adeguata attenzione terapeutica, garantendo interventi più efficaci e mirati”.

Il presidente Enrico Perilli, intanto, continua a sollecitare la Regione perché si definisca anche il regolamento dello psicologo scolastico e perché si trovi la copertura finanziaria possa entrare in vigore. L'impegno dell'ordine dunque è quello di continuare a monitorare l'applicazione della legge intanto approvata e normata dal regolamento e a garantire la propria partecipazione negli osservatori e nei tavoli tecnici regionali per assicurare il benessere psicologico della comunità abruzzese.