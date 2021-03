In apertura la piattaforma della Regione per le richieste dei contributi a fondo perduto per associazioni ed enti culturali

A partire dalle 15 oggi e fino alle 15 del 18 marzo sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto stanziato per l'emergenza Coronavirus

È stata attivata la piattaforma online della Regione per la presentazione delle domande relative ai contributi a fondo perduto per enti e associazioni culturali. Lo ha fatto sapere la Regione, ricordando che si tratta di un fondo pari a 1,5 milioni di euro destinato a sostenere questo genere di settore duramente colpito dalle chiusure causate dalla pandemia.

La piattaforma è sportello.regione.abruzzo.it e l'accesso è vincolato all'uso e registrazione del sistema di identità digitale Spid. La piattaforma resterà aperta fino alle 15 del 18 marzo prossimo. Il contributo è ottenibile da associazioni ed enti culturali in particolare del settore dello spettacolo ma anche ad associazioni ed enti culturali in genere con sede in Abruzzo e attivi al 31 gennaio 2020.