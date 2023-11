Regione e Asl abruzzesi preparano la seconda giornata regionale contro le dipendenze patologiche

Torna venerdì 17 novembre l'appuntamento con la giornata regionale contro le dipendenze patologiche, organizzata da Regione Abruzzo, Asl, Questure, Usr, Centro sportivo italiano e terzo settore

L’obiettivo è promuovere il valore della prevenzione e favorire una maggiore presa di coscienza dei pericoli legati all’uso di droghe, ma anche di sostanze legali nocive per l’organismo (come tabacco e alcol), e a comportamenti patologici connessi ai nuovi dispositivi tecnologici nonché all’offerta di gioco d’azzardo, anche online.

L'evento clou, oltre alle varie iniziative nelle Asl territoriali, sarà il convegno “Giovani CambiaMenti: soggetti proMotori di salute”. Organizzato dalla Asl di Teramo capofila, in collaborazione con le altre aziende sanitarie abruzzesi, avrà come focus i giovani, al fine di gettare le fondamenta per un cambio culturale rispetto al modo di concepire la salute e il benessere.

All’incontro, che si terrà nel Teatro Comunale di Atri dalle 8.30 alle 14.30, parteciperanno il presidente della giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale alla salute, famiglia e pari opportunità Nicoletta Verì, l’assessore regionale al lavoro, formazione e politiche sociali Pietro Quaresimale, il direttore regionale del dipartimento sanità Claudio D’Amario, il direttore regionale del dipartimento lavoro sociale, Renata Durante, il sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti, il dirigente tecnico dell’ufficio scolastico regionale Giuliano Bocchia e i direttori generali delle 4 asl. Dopo gli interventi e le relazioni dei professionisti, l’attore Luca Luciani interpreterà un brano tratto dall’opera “Il Giocatore” di Dostoevskij (in sostituzione della rappresentazione teatrale precedentemente annunciata “Il Canto delle Creature” a causa di imprevisti tecnico-organizzativi sopravvenuti), seguiranno la tavola rotonda “I ragazzi interrogano i Professionisti” e la premiazione dei vincitori del concorso scolastico regionale “Dipendenze… un incidente di percorso!” indetto dalla Regione Abruzzo in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

In serata il concerto aperto alla cittadinanza a cura del Conservatorio musicale Luisa d’Annunzio di Pescara con musiche di Carulli, Mertz, Koshkin e Piazzolla. Un ringraziamento agli studenti e al personale docente della scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” di Pescara e ai referenti del centro di formazione professionale Progetto Danza di Chieti per la loro partecipazione all’iniziativa.

La seconda giornata regionale sulle dipendenze patologiche prevede anche altre iniziative, organizzate da ciascuna Asl nel proprio territorio di competenza: tavole rotonde, distribuzione di materiale informativo, percorsi esperienziali per ragazzi. A Pescara attività di sensibilizzazione in collaborazione con la polizia locale, il terzo settore e istituzioni scolastiche per la Asl 3 Pescara e dimostrazione delle unità cinofile antidroga della questura.