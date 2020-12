"Regalo Sospeso", iniziativa dell'associazione Ginestra e della Caritas per Natale

Si chiama "Regalo Sospeso" ed è l'iniziativa che propone per Natale l'associazione giovanile politico-culturale Ginestra in collaborazione con la Caritas Pescara-Penne.

«Per queste vacanze natalizie», spiega il coordinatore Andrea Pompa, «abbiamo deciso di intraprendere l'iniziativa del "Regalo sospeso": in tutta la provincia di Pescara, e non solo, troverete dei nostri punti di raccolta, in cui potrete comprare (o portare da casa se in buone condizioni) libri per bambini, articoli di cancelleria e giocattoli».

Tutto il materiale raccolto verrà poi donato il 5 gennaio alla Caritas che si occuperà della distribuzione dei doni, in modo che in queste vacanze tutti, ma proprio tutti, possano ricevere un regalo.

I punti di raccolta sono attivi a Pescara, Montesilvano, Penne, Loreto Aprutino, Silvi e Salle:

PESCARA

libreria Primo Moroni, via dei Peligni 93

circolo "Di Vittorio", via Vespucci 38

circolo “Grimau”, via Rigopiano 41/1

MONTESILVANO

libreria On the Road, corso Umberto I 134

SILVI

libreria Rio Bo, via Arrigo Rossi 135

PENNE

Tibo, via Berlinguer 23

LORETO APRUTINO

cartolibreria L'arcobaleno, via Vittorio Veneto 43

SALLE