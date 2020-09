Referendum costituzionale, alle ore 12 in Abruzzo affluenza al 10,61%

Affleunza al 10,61 per cento in Abruzzo alle ore 12 per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Il dato definitivo inerente la percentuale di coloro che si sono recati ai seggi per esprimere il proprio voto favorevole o contrario è stato fornito dal Viminale.

Il ministero dell'Interno ha infatti comunicato i dati relativi a 305 comuni sui 305 totali della nostra regione.

Il prossimo dato sull'affluenza sarà quello relativo alle ore 19.