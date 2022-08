Record di multe nel weekend di ferragosto: tra sabato e lunedì 389 quelle elevate

Weekend caldo non solo per chi ha trascorso le giornate in spiaggia, ma anche per i blocchetti della polizia municipale: 389 le multe fatte in città tra sabato e lunedì, la gran parte delle quali elevate per divieto di sosta.

Tolleranza zero per chi nel fine settimana di ferragosto ha optato per il parcheggio selvaggio pur di arrivare in spiaggia. Se si fa il calcolo solo sulla violazione meno grave che prevede una sanzione di 42 euro, il totale delle multe elevate è di 16.338 euro. Se a queste si aggiunge che nelle 389 ce ne sono anche di più gravi e cioè le multe fatte per divieto di sosta per le auto lasciate ad esempio sui marciapiedi e le strisce pedonali (per cui la sanzione supera gli 80 euro) o peggio nei parcheggi riservati ai disabili per l'occupazione dei quali con il nuovo codice della strada la sanzione minima supera i 160 euro, il weekend si è tradotto in un incasso decisamente importante.

Una brutta sorpresa per i tanti che la giornata spensierata l'hanno chiusa con l'amarezza di trovare la multa lasciata sotto il tergicristallo. Si sarebbero forse aspettati una maggiore elasticità visto il pienone che in spiaggia si registra soprattutto nel fine settimana festivo, con alcuni che si appellano al fatto di aver lasciato l'auto in una zona dove non “dava fastidio” alla viabilità. Bisogna però avere il coraggio di ammettere che nel momento in cui si lascia un'auto dove si sa che non la si potrebbe lasciare, ci si accolla anche il rischio di ritrovare la sanzione e così è stato per tanti in questo weekend di vacanza.