Viale Marconi, record di infrazioni tra via Italica e via Filippo Masci e intanto arrivano i semafori intelligenti

Record di infrazioni in viale Marconi e nello specifico all'incrocio tra via Filippo Masci e via Italica.

E' la denuncia di un nostro lettore che ha scattato una serie di fotografie nel giro di pochi minuti in cui diverse auto attraversano l'incrocio incuranti del fatto che sulla via principale, a pochi metri sia sulla destra che sulla sinistra, ci sono le rotatorie da cui si dovrebbe passare per immettersi nel senso opposto di marcia. Manovre pericolose, a dirla tutta. Tutto mentre si continua a discutere della nuova viabilità di viale Marconi con le nuove pensiline finite nell'occhio del ciclone, come si può evincere dalla pagina facebook del comitato Salviamo viale Marconi, perché ritenute troppo piccole e incapaci di fare ombra: “lillipuziane”, così vengono definite in un post.

Ieri, intanto, è iniziata l'installazione dei nuovi semafori, quelli intelligenti, che dovrebbero essere l'ultimo tassello dei lavori che da mesi interessano la strada della discordia. Installazioni partite da piazza Unione e che arriveranno fino alla zona stadio con la speranza che, almeno sull'indisciplinatezza degli automobilisti, possano sortire effetti positivi perché se della scelta della viabilità si può discutere anche con ardore come avviene da quando i lavori sono iniziati, della correttezza dei comportamenti quando si è alla guida no, ne va dell'incolumità di tutti: altri automobilisti, pedoni, amanti dei monopattini e delle biciclette.