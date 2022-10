Nel 2021 calano i reati ai danni di minori in Abruzzo ma aumentano del 60% le violenze sessuali

Abruzzo in controtendenza rispetto alla media nazionale per i reati commessi ai danni di minori nel 2021, ma aumentano del 60% le violenze sessuali. I dati sono stati diffusi dal Dossier indifesa 2022 di Fondazione Terre des Hommes in vista della Giornata mondiale delle bambine dell'11 ottobre. Un quadro che, come spiega l'associazione, a livello italiano è sconfortante a causa del record superato di 6 mila denunce in 12 mesi. In Abruzzo complessivamente sono 99 quelli commessi, in calo rispetto al 2020, -9%: di questi 36 sono i maltrattamenti e 24 le violenze sessuali. Queste ultime, al 75% su bambine e ragazze (18), sono aumentate del 60% rispetto al 2020.

Guardando alle altre regioni italiane, la Lombardia si conferma come la regione con il maggior numero di crimini contro minori 1175 nel 2021. A seguire nelle altre regioni italiane i reati sono stati 787 in Emilia-Romagna, 571 in Lazio, 564 in Sicilia, 488 in Veneto. E ancora 427 in Piemonte, 405 in Toscana, 359 in Campania, 253 in Puglia, 186 in Liguria, 170 in Calabria, 163 in Trentino-Alto Adige, 156 in Sardegna, 152 in Friuli-Venezia Giulia, 114 nelle Marche, 102 in Umbria, 47 in Basilicata, 18 in Molise, 9 in Valle d’Aosta.

Paolo Ferrara, Direttore generale di Terre des Hommes ha dichiarato che i dati dimostrano come ci sia tanto da lavorare per gli episodi di violenza ancora sommersi:

Tuttavia, dobbiamo anche concentrare il nostro impegno su informazione e sensibilizzazione, perché, non dobbiamo dimenticarlo, le radici della violenza di genere rimangono soprattutto culturali. In questo Terre des Hommes c’è e ci sarà, in un lavoro di squadra con le Forze di polizia, il mondo della scuola e dello sport, con gli ospedali e un network sempre più ampio di associazioni e enti locali.”