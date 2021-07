Raggiunto l'accordo per la realizzazione della rotatoria davanti allo svincolo autostradale di Bussi - Popoli

La nuova rotatoria davanti allo svincolo autostradale di Bussi - Popoli si farà. Mercoledì 14 luglio, infatti, a seguito del vertice che si è tenuto in prefettura al quale erano presenti, oltre al prefetto Di Vincenzo, il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Santangelo, l'ingegnere Di Vittorio per l'Anas, l'ingegnere Lai per Strada dei Parchi, i sindaci di Bussi, Popoli e Torre de Passeri oltre al comandante della polizia stradale Primi, è stato raggiunto un accordo per arrivare alla realizzazione della rotatoria.

Sarà l'Anas a realizzare l'opera mentre Strada dei Parchi rimuoverà la segnaletica mettendo a disposizione anche il sedime da utilizzare nel cantiere. L'intervento sarà eseguito a breve.