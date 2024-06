Rds Summer Festival a Pescara, grande successo di pubblico nella prima serata

Dopo il successo della prima serata, si prevedono altre performance dal palco di Rds, allestito allo Stadio del mare di Pescara. Gli ospiti di sabato 29 giugno sono: The Kolors, Mr. Rain, Matteo Paolillo, ⁠Cioffi, Mazzariello. Si tratta della prima festa dell'estate 2024. In tanti si sono riversati sulla riviera nord e nel centro cittadino.

L'evento è gratuito, ma per accedere nell’area concerti c'è bisogno di registrarsi al link: https://rdssummerfestival.it/it/signup.

«Tantissime persone hanno raggiunto la riviera e in particolare la Nave di Cascella, nella prima serata del tour di Rds, per non perdere l’evento musicale, atteso da tempo», riferisce l’assessore al Turismo e ai Grandi eventi Alfredo Cremonese (ancora in carica, in attesa della proclamazione ufficiale degli eletti in consiglio comunale). «Un’organizzazione pianificata da tempo, per garantire la massima sicurezza sulle strade. Nei giorni scorsi, tramite un'ordinanza, è stata modificata la viabilità della zona interessata dal festival. Un evento che sta attirando l’attenzione di tantissimi turisti, molti dei quali giunti in città anche per poter assistere ai concerti in programma fino a stasera (sabato 29 giugno)».