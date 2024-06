Rds Summer Festival, dal palco il saluto speciale a Christopher

Anche l'Rds summer festival ricorda la tragedia di Christopher Thomas Luciani, dal palco dello Stadio del mare, a Pescara. I conduttori di Rds Next Rino De Niro, Samara Tramontana e Gaia Garaviglia hanno ricordato la terribile vicenda che ha scosso la città e l'Italia intera. Un messaggio è stato lanciato, all'inizio della seconda serata, per sensibilizzare su quanto accaduto e per evitare che simili orrori possano ripetersi.

Dal palco, dunque, l'invito ai giovani ad assaporare la bellezza della vita.