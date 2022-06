Ratti in via Caduti per Servizio, la denuncia di un cittadino: "Degrado totale e nessuno viene a pulire" [VIDEO]

Via Caduti per Servizio · Fontanelle

Via Caduti per Servizio · Fontanelle

Un ratto enorme immortalato da un residente di via Caduti per Servizio, nel quartiere Fontanelle, è il simbolo del degrado che lo stesso denuncia sulla situazione che si vive al civico 45 dove, denuncia, le aree comuni dei palazzi sono piene di sporcizia ed erba alta. Case di edilizia residenziale pubblica dove però nessuno, aggiunge, si preoccupa di andare a fare un po' di pulizia. Come si vede nel video girato dal cittadino il ratto si aggira indisturbato proprio sotto i balconi delle abitazioni dove la situazione igienico-sanitaria lascia, quanto meno, a desiderare.