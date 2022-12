Farlocchio è stato "rapito": per il secondo anno consecutivo è caccia al "ladro" dell'alberello di viale Marconi

Meriterà quest'anno una puntata su Chi l'ha visto? Questo non possiamo saperlo, ma quel che pare certo è che per il secondo anno consecutivo Farlocchio è stato probabilmente vittima di rapimento. Al mini albero di Natale che da due anni è diventato indiscusso simbolo della città e di Porta Nuova in particolare, qualcuno lo ha fatto sapere che è stato rapito perché lui, come scrive su suo profilo facebook cui è riuscito a collegarsi chissà come, del fatto che sia scomparso è stato informato.

Un deja-vù per il povero Farlocchio presentatosi con tanto di fascia, nuove luci, palline e una cerimonia simil-istituzionale alla città per il Natale 2022. L'anno scorso di Farlocchio si erano perse improvvisamente le tracce. A seguito di un tam-tam social alla fine chi lo aveva preso lo ha riportato al suo posto con la complicità del buio.

L'auspicio è che quest'anno avvenga la stessa cosa e che Farlocchio possa tornare ad illuminare presto le festività (e la rotatoria di viale Marconi) per la gioia di tutti i pescaresi. A chi lo ha preso chiede se non abbia altro da fare. A quanto pare no e vista l'assenza di tracce: neanche un ago di pino o un pezzetto di addobbo sembrerebbe essere stato trovato. Cosa che potrebbe far pensare alla mano di uno o più professionisti sulla scia di un sequel alla "Ocean Eleven" o magari di una puntata di quel "Che fine ha fatto Carmen Sandiego" che accompagnava i pomeriggi di chi era poco più che un bambino negli anni '90. L'alberello dal luogo misterioso in cui si trova rinchiuso chiede aiuto e minaccia la vendetta: “mò v'abbendo i 99 Cosse”.

Chissà se, come in ogni favola di Natale che si rispetti, sarà scritto (ancora una volta) il lieto fine.