Lotta al randagismo, nasce l'albo dei volontari per l'accoglienza e lo stallo dei gatti appena nati

La lotta al randagismo e la volontà di sviluppare una coscienza civile che contrasti la piaga dell'abbandono e il maltrattamento a Pescara passa anche per la creazione di un albo volontari per l'accoglienza e lo stallo dei gatti appena nati.

E' quello che sarà creato grazie ad un apposito bando disposto dal responsabile del settore Politiche per il cittadino del Comune Marco Molisani. Sono i volontari delle colonie feline quelli deputati alla cura dei gatti che si trovano sul territorio comunale così come previsto dagli articoli 31 e 32 del regolamento per la Tutela del benessere degli animali. Ma di gatti ce ne sono anche altri e che si incontrino con quelli delle colonie o meno di cucciolate ce ne sono davvero tantissime e ai gatti appena nati serve il nostro aiut per trovare una prima sistemazione. Ecco perché si è deciso di creare un vero e proprio albo che permetta di avere dei riferimenti specifici sul a chi affidarli.

Sarà quindi svolta, come prevede la determina, un'indagine per accertare l'interesse da parte dei volontari per la prima accoglienza dei micetti così da costituire un elenco di riferimento nell'ambito del servizio Amici a 4 zampe che sarà inserito nel programma dell'amministrazione. Indagine che passa nell'adesione all'albo possibile attraverso la compilazione del modulo preparato dagli uffici e che dovrà essere inviato tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it, oppure recapitate all’ufficio protocollo del Comune di Pescara in Piazza Italia, entro e non oltre le 13 del 30 novembre.