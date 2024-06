A Rancitelli “Esperienze, Scoperta e Meraviglia” per promuovere un sistema educativo integrato della prima infanzia

Lo scorso 21 giugno si è tenuta nel parco dell'infanzia in via Tavo a Pescara l'iniziativa “Esperienze, Scoperta e Meraviglia” della cooperativa sociale l'Impronta che gestisce i servizi educativi de "Il nido d'oro".

La promozione e la costruzione del Sistema integrato 0-6 e la volontà di creare alleanze educative significative e profonde a vantaggio della collettività sono alla base di questa iniziativa. L’azione è da considerarsi nell’ambito delle azioni messe in campo dall’Incubatore di ricerca 0-6 promosso dall’Ufficio scolastico provinciale coordinato da Rosanna Buono con il sostegno dell’Università telematica Leonardo Da Vinci (Unidav) in particolare del corso di studi di Scienze della formazione coordinato da Ilaria Filograsso. Le associazioni coinvolte hanno progettato e realizzato un pomeriggio dedicato a famiglie e bambini della fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, dimostrando come dando ognuno il proprio contributo umano e professionale, si possa creare bellezza a vantaggio della collettività.

"I laboratori proposti sono stati vari e diversificati, con finalità che vanno dalla promozione della sostenibilità ambientale, alla promozione della salute (sensibilizzazione verso la scelta degli alimenti e la promozione del movimento fin da piccolissimi) e dell’aspetto artistico-creativo. Non sono mancati, inoltre, momenti dedicati alla sensibilizzazione verso l’importanza dell’utilizzo corretto di defibrillatori, con dimostrazioni sul campo e raccolta fondi a sostegno del progetto Mattia.

La partecipazione numerosa e il coinvolgimento delle famiglie hanno riempito il parco, da poco riqualificato nel quartiere Rancitelli, di gioia, di vita e di speranza; grande soddisfazione negli occhi del sindaco Carlo Masci presente per i saluti Istituzionali. L’iniziativa è stata ospitata nel parco dell’Infanzia affidato alle azioni di prossimità alle istituzioni, associazione del terzo settore sempre in prima linea nel contrasto alle povertà educative e disagio giovanile. Le esperienze proposte sono da attribuirsi alla generosa cooperazione tra cooperative sociali, associazioni ed enti operanti sul territorio"