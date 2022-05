Chiudono per controlli della stabilità le rampe e il ponte di piazza Italia dell'asse attrezzato

Chiudono le rampe e il ponte dell'asse attrezzato che portano in piazza Italia a Pescara.

A stabilirlo è una ordinanza del Comune di Pescara che ha affidato a due ditte il compito di valutazione dello stato di degrado e della sicurezza statica del ponte denominato “Rampe di accesso all’asse attrezzato – Ponte Paolucci” e i lavori necessari per consentire l’esecuzione delle indagini diagnostiche aggiuntive ai fini

della valutazione dello stato di degrado e della sicurezza statica del viadotto.

Per consentire gli interventi in piena sicurezza si è deciso la chiusura al traffico.

Il transito verrà interdetto, compatibilmente con le opere da eseguire, nella corsia lato monte del ponte dell’asse attrezzato dove saranno eseguite le indagini e le tre rampe di accesso a tale segmento viario che partono rispettivamente da via R. Paolucci (lato sud di palazzo di città), da piazza Italia (lato est di palazzo di città) e il tratto di via R.Paolucci (direzione mare monti) che dall’intersezione con via Bologna immette sulla rampa di accesso all’asse attrezzato.

Nello specifico l'ordinanza preve dalle ore 3:30 della giornata del 24 maggio alle ore 22 della giornata del 25 maggio, e comunque fino alla fine dei lavori: la chiusura della corsia lato monte del ponte dell’asse attrezzato e il divieto di transito sulle tre rampe di accesso a tale segmento viario che partono rispettivamente da via R. Paolucci (lato sud di palazzo di città), da piazza Italia (lato est di palazzo di città) e il tratto di via R.Paolucci (direzione mare monti - viola) che

dall’intersezione con via Bologna immette sulla rampa di accesso all’asse attrezzato.