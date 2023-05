Rallentamenti all'attività dei Cup per verifiche tecniche sulla rete internet, la Asl si scusa

Verifica di sicurezza della rete internet, possibili disagi nei Cup della provincia di Pescara.

A farlo sapere è la Asl di Pescara che comunica come siano in corso verifiche tecniche sulla rete internet dell'azienda sanitaria locale.

Per questa ragione sono possibili rallentamenti all’attività dei centri di prenotazione.

«La Asl», si legge in un avviso, «si scusa con gli utenti per il disagio arrecato, seppur contenuto, sottolineando che ogni intervento migliorativo eseguito sulla rete è finalizzato a ottimizzare il servizio e mettere in sicurezza attività e dati. Gli interventi tecnici si protrarranno anche nella giornata di sabato 12 maggio.