Raiuno alla scoperta di Pescara nella puntata di Linea Verde Life [VIDEO]

Pescara protagonista della puntata di oggi sabato 24 aprile di Linea Verde Life, il programma di Raiuno che ha voluto far conoscere a tutti luoghi e prodotti tipici della nostra città, grazie alla presenza dei conduttori Marcello Masi, Daniela Ferolla e Federica de Denaro che hanno visitato angoli suggestivi e storici e incontrato imprenditori e commercianti.

Dal Ponte del mare ai trabocchi, passando per la strada parco, via Battisti e piazza Muzii, le telecamere hanno mostrato gli spazi e le zone della città più conosciute passando per l'Aurum, la riserva dannunziana e le villette Liberty. Fino alla scoperta dei prodotti enogastronomici tipici, con la ricetta delle pallotte "cace e ove" preparata in tempo reale da Federica De Denaro, o i fiadoni al formaggio, le neole e gli immancabili parrozzini. Una città definita dai conduttori molto vivibile, con uno sguardo proiettato al futuro, alla sostenibilità e alla tutela degli spazi verdi e naturali.

Anche il Comune di Pescara sulla sua pagina Facebook ha annunciato la presenza della trasmissione in città:

Questo format tv è dedicato alla sostenibilità urbana, alle "sfide" green e più in generale agli aspetti dell'ecologia e dell'ambiente. L'amministrazione comunale di Pescara ha collaborato alla logistica della registrazione della puntata, in base alle richieste della produzione.

Per vedere tutta la puntata di Linea Verde Life: https://www.raiplay.it/video/2021/04/Linea-Verde-Life-Pescara-96766dbb-3685-4cb3-97bb-7a9d66915676.html