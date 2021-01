Su Raiplay la seconda puntata di "Ossi di Seppia. Il rumore della memoria" con lo speciale su Rigopiano

Sarà disponibile a partire da martedì 19 gennaio sulla piattaforma on demand Raiplay la seconda puntata della serie tv "non fiction" "Ossi di seppia. Il rumore della memoria" nella quale ci sarà anche spazio per la tragedia di Rigopiano, avvenuta esattamente 4 anni fa e nella quale morirono 29 persone per il crollo dell'hotel dovuto ad una valanga.

Nella puntata ci sarà il racconto di Giampiero Parete, cliente dell'hotel in vacanza con la famiglia salvo per miracolo, e il primo che ha dato l'allarme al 118 quando però non fu creduto sottovalutando la tragedia appena avvenuta. La serie tv racconta gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi 30 anni di storia italiana, attraverso le testimonianze di chi le ha vissute in prima persona.

Ricordiamo che in occasione del quarto anniversario della tragedia, a Rigopiano quest'anno si è tenuta una cerimonia privata a causa delle restrizioni imposte dal Covid, con la fiaccolata che dalla fontana posta a 300 metri dall'ingresso dell'hotel raggiungerà il totem della struttura spazzata via dalla valagna di neve e detriti.