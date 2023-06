Le star di Rai YoYo incontrano grandi e piccini in piazza Salotto [FOTO]

Cartoons on the bay entra nel vivo. Oggi, complice anche la giornata non lavorativa, c'è stata una grande festa in piazza Salotto con l'ex pallavolista Andrea Lucchetta, il dj set di Armando Traverso e i personaggi dei più seguiti cartoni animati di Rai Kids e Rai YoYo, che hanno incontrato grandi e piccini per scattare foto o fare semplici saluti. Sono stati così di scena i Puffi, Topo Gigio, Masha e Orso, Milo, Pinocchio & Freeda, Bluey e Bing.

Intanto il cortometraggio “La notte” ha vinto la settima edizione del Premio “Giuseppe Laganà”, riservato a cortometraggi, trailer, pilota in animazione realizzati da giovani autori di età inferiore a trent’anni e dedicato all’indimenticabile animatore, regista e fumettista.

L’opera, realizzata da Martina Generali, Simone Pratola e Francesca Sofia Rosso (tutti provenienti dal Csc Piemonte), è stata premiata dala giuria composta dai direttivi di Cartoon Italia e Asifa Italia, e dalla responsabile cartoni e serie di Rai Kids, Annita Romanelli, per “la capacità di trasformare una storia allegorica ricca di simbolismi in una sinfonia visiva che danza in armonia con la musica. Un’ottima qualità artistica e tecnica che potenzialmente possono raccontarci nel panorama internazionale”.

Al secondo posto “Danzamorfosi” di Irene Conti Mosca, Ilaria Perino, Anita Cisi e Isabella Pasqualetti. Terzi classificati, ex aequo, “Colazione al museo” di Laura Pagliaro e “Akufeni” di Lorenza Longhi e Stefano Pavolini. A chiudere la classifica “Sweet Dreams” di Sara Priorelli e Maria Zilli e “Dòma” di Chiara Seveso.