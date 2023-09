"Cartoons on the bay" resta in Abruzzo fino al 2026 e ora si punta al cinema con la Film Commission: Marsilio incontra i vertici Rai

L'Abruzzo sarà la location di “Cartoons on the bay” almeno fino al 2025. Raggiunto l'accordo tra Rai e Regione per prolungare l'accordo che prevede anche una opzione per il 2027.

A comunicarlo è il presidente della Regione Marco Marsilio al termine dell'incontro avuto nella sede Rai di viale Mazzini a Roma con l'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi.

“È un’ottima notizia, la Rai è la principale azienda culturale e di intrattenimento d’Italia e tra le primissime in Europa – commenta Marsilio -. Poter beneficiare della loro collaborazione è di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo di tutta la regione. Sono orgoglioso di aver trovato in Rai la piena soddisfazione per come ‘Cartoons on the bay’ sia stata accolta e promossa sul territorio regionale. Non era scontato che questo evento rimanesse in Abruzzo”

Se dunque sul fronte del festival internazionale dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e cross-medial c'è già un'intesa, il dialogo è aperto anche sul fronte di altre collaborazioni a cominciare dalla “Notte dei serpenti” che nel 2024 tornerà protagonista e che dunque si punta a far trasmettere i nuovo in Rai. Cosa che si vuol fare, fa sapere ancora Marsilio, anche per la Perdonanza aquilana. Tra i discorsi più importanti avviati con i vertici Rai anche quello della Film Commission divenuta finalmente realtà. L'obiettivo, è facile immaginare, è quello di ampliare le produzioni che vedono l'Abruzzo protagonista.

Proprio per quest il presidente Marsilio ha illustrato il bando e i prossimi passaggi con l’intento di richiedere anche alla dirigenza di Viale Mazzini l’attenzione che la Regione merita in termini di soggetti e di location cinematografiche.

“Sono sicuro che altrettanta soddisfazione reciproca – conclude ribadendo quella per la conferma di Cartoons on the bay e parlando degli altri appuntamenti - raccoglieremo con la prossima edizione della ‘Notte dei serpenti’ e anche con la Perdonanza, per la quale abbiamo proposto una analoga occasione di promozione. Soddisfazione che mi auguro di registrare anche a riguardo delle produzioni televisive, audiovisive, cinematografiche da mettere in essere attraverso lo strumento della Film Commission”.