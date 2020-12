Con la sciarpa dei Rangers al villaggio di Babbo Natale: gli auguri speciali di un lettore

Elia Rasetta si è fatto scattare una fotografia al circolo polare artico, per la precisione davanti al villaggio di Babbo Natale che si trova a Rovaniemi, in Finlandia. Non c'è che dire: la pescaresità arriva ovunque!