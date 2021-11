I ragazzi “speciali” dell’Ipsias Di Marzio-Michetti mettono in vendita le loro cucce per cani e gatti

I ragazzi “speciali” dell’Ipsias Di Marzio-Michetti mettono in vendita le loro opere: si tratta di una dozzina di cucce per cani e gatti, realizzate con gomme per veicoli, materiale rigorosamente riciclato. L'iniziativa benefica è portata avanti in collaborazione con il negozio per animali Iperzoo di Francavilla al Mare. Spiega la professoressa Simona Camplone, referente del progetto:

“Siamo da sempre operativi su vari fronti con i nostri ragazzi che ci piace definire “speciali” in virtù della loro capacità di adesione agli incarichi più disparati con grande disposizione d’animo, mettendo in campo le proprie facoltà emozionali e intellettuali”.

E Massimo Luciani, titolare dell’Iperzoo, aggiunge: “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’istituto Di Marzio-Michetti. Siamo onorati di contribuire all’iniziativa soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie, mettendo a disposizione il nostro punto vendita come vetrina per le opere davvero “speciali” di questi giovani”. Le cucce sono già in vendita a offerta libera, a partire da 25 euro; il ricavato sarà devoluto e investito nelle future attività dei ragazzi dell’istituto Di Marzio-Michetti.